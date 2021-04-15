莫雷拉剛周三（14日）谷草夜賽，憑「超好日子」及「股票傳奇」起孖，但最終仍失落騎師王予潘頓。

周末（17日）莫雷拉出足十場，多駒抽到中內檔起步，包括初次策騎第三場之「天天精彩」排1檔，他與告東尼季內合作勝出10W，且看能否為此駒重溫贏馬滋味。

至於第五場「雷霆戰駒」則排4檔起步，莫雷拉上仗夥拍此駒搏殺，可惜以頸位不敵「恆駿寶駒」屈居第二，今次雷神再騎，當然希望收復失地。

然而第四場「翡翠綠」（12檔）、第六場「青心星」（10檔）及第九場「精靈勇士」（12檔），均抽外檔起步。

其中「翡翠綠」近兩戰均配雷神，前仗跑第九、上仗則跑第三，雷神繼續壓陣，當然希望為此駒勝回一仗。

莫雷拉周末座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 帝豪精彩 7

二 張燈結綵 5

三 天天精彩 1

四 翡翠綠 12

五 雷霆戰駒 4

六 青心星 10

七 八進 9

八 進優自在 6

九 精靈勇士 12

十 至尊高陞 5

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199