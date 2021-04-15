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班德禮首戰不乏機會馬 「電訊飛彈」獨擅田草1200米 「電玩時代」增程更佳

2小時前
班德禮初次在港策騎共有六匹座騎（互聯網）

現年28歲的英國騎師班德禮早前獲發公司騎師牌照，由周末（17日）開始客串至煞科。

他出道以來已取得逾千場頭馬，包括於2016年主策「利馬圖」攻下一級賽七月盃和森林大賽。

首日賽事不乏實力座騎，其中「電訊飛彈」及「電玩時代」均有機會替騎者打響頭炮。

機會最高首推第一場「電訊飛彈」，此駒三次在五班角逐田草1200米，獲一亞一殿一第五未失獎金。

其餘八次出賽最叻都係第七，近仗跑谷草及泥地，敗績勿作準，今仗重返首本之田草1200米，評分創新低之下有力贏馬反彈。

另外，第三場「電玩時代」雖然從未上名，不過上仗季內復出跑泥地短途，入直路嚴重受阻勒避後仍可撲上只輸不足一身位跑第七，演出比上季大有進步。

今仗增程再戰估計更合這匹後追馬發揮，出王牌報名可望取得突破。

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