今次（17日）田戰有五場泥地賽舉行，共有11駒初跑泥地，其中六駒曾在港或從化贏過泥閘。

第三場「香音」贏過兩次，最近一次於1月14日在從化贏1200米泥地大閘，當日居包廂位置，末段壓過「旋里多彩」輕鬆取勝。

第七場「飛馬輝煌」於3月12日由梁家俊贏沙田1200米泥地大閘，當日戴眼罩，馬會評語搶欄帶放，一氣呵成，亞軍是98分「飛輪閃耀」，可見水準甚高。

「源源動力」贏過三次，最近一次於3月30日由潘頓贏沙田1050米泥地大閘，當日早段稍留，二百一鬆，直奔終點，同父馬中「鞍歌」曾於泥地三Win。

第九場「精靈勇士」贏過兩次，最近一次於4月9日由莫雷拉贏沙田1200米泥地大閘，當日全程外疊，有前有後，亞軍是「唯快不破」。

「鴻運飛鷹」贏過兩次，最近一次於去年10月30日由潘明輝贏沙田1200米泥地大閘，當日沿途拍實「挺秀精神」，三百力策趕上勝出，同父馬中「福喜多多」乃泥地王。

「團結精神」贏過兩次，最近一次於去年9月1日由潘明輝贏沙田1050米泥地大閘，當日應聲彈出，拉士回氣，終點前壓過「大金庫」奪冠。

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