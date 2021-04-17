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羅富全田戰三連勝 安排三駒初次跑泥 「香音」結合「源源動力」出擊

2小時前
羅富全落後榜首七場頭馬

羅富全田戰連勝三期，累積49Win排練馬師榜第四位，是爭冠黑馬，周末（17日）有條件在沙田增添勝仗。

羅廐歷季共有九駒初跑泥地即勝，證明六爺眼光獨到。

旗下周六其中三匹賽駒「忠誠駒」、「香音」和「源源動力」均曾試泥閘好走勢，如今首度跑泥，隨時一矢中的。

第三場「香音」上仗跑1400米得第五，只負於頭馬一乘半，是季內輸得最接近一次，狀態漸入佳境。

此駒近三次試泥閘兩度掄元，走勢吸引，今次強配潘頓，有力打開勝利之門。

第六場「忠誠駒」來港後四戰田草皆負，但1月26日曾試泥閘後上第二，追勢悅目。

此駒在外地一戰膠沙地千二米即獲季軍，今次轉場起用班德禮執韁，隨時會有突破性演出。

第七場「源源動力」在港初出跑田草1000米已捧成次熱門，反映幕後自視高。

此駒在容廐五戰草地賽全負，連番搏失後便轉投羅廐。

「源源動力」三試泥閘皆掄元，加上同父馬「鞍歌」曾三勝泥地1200米，本身操好才出打王牌強配潘頓，有機會首次跑泥即開齋。

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