梁家俊季內已有31Win，現居騎師榜第七位，其中四場頭馬來自姚本輝馬房。

周六（17日）沙田跑日馬，梁家俊續獲姚本輝支持，將策騎後者第二場「鑽一鑽」及第九場「醒臣」上陣。

「醒臣」上仗在梁家俊胯下跑田草1200米包尾而回，他表示以其目前評分來看，「醒臣」跑草地賽不易有所作為。

他謂此駒季初連搏幾仗，評分已上調不少，現時爭勝能力並非特別高。

他又稱「醒臣」今次回師強項泥地1200米，形勢肯定改善，本身健康及狀態均正常，有望重新交出好表現。

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