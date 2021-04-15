本周在周六跑日馬，下周夜馬則於一貫的周三檔期進行。

下周三（21日）谷草夜馬跑九場，頭場傍晚6時45分開賽，採用C跑道，各項特別彩池均無多寶累積。

騎師方面，巴度、馬雅及史卓豐周六（17日）起各停賽兩日，下周三都會缺陣。

潘明輝由剛周三（14日）開始停賽兩天，下周三刑滿復出。

周俊樂下周三起停賽三日，5月2日才恢復參賽。

下周三谷夜馬匹報名已於今午（15日）公佈，出馬滿額場次不多。

剛周三谷戰有兩場五班1800米，結果俱由不足26分的護級馬勝出，分別是「成功星駒」及「如沐春風」。

下周三亦有兩場五班賽編排，途程都是1200米，護級馬包含第一組「勁飛聖」（24分），以及第二組「活力爆發」（24分）與「樂飛勝」（23分），幕後鬥志必堅。

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