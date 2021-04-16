蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

苗廐泥地出擊最夾田泰安 「一路順風」打鐵趁熱 「真妙星」有的放矢

1小時前
田泰安（右）和苗禮德近況俱佳

今季暫贏泥地賽最多的馬房是苗禮德，共獲七冠七亞一季。

周六（17日）沙田日馬跑五草五泥，苗廐共出三駒。

當中，第七場「一路順風」和第九場「真妙星」皆打王牌，配田泰安跑泥地1200米。

這對外籍騎練今季在同程暫合作七戰，取得四冠兩亞一第五，入Q率高達八成半。

第七場四班1200米泥地，「一路順風」兩捷皆在同程取得，路有專長。

此駒近四戰不勝有位，演出準繩，本身狀態長期見好，升班負輕磅好跑，仍具爭勝本錢。

第九場二班1200米泥地，「真妙星」季初跑同程沿途走外叠望空照贏，水準甚高。

如今賽前由田泰安試過泥閘，擺明不打無把握之仗，隨時殺出重圍。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

苗禮德田泰安一路順風真妙星泥地
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner