今季暫贏泥地賽最多的馬房是苗禮德，共獲七冠七亞一季。

周六（17日）沙田日馬跑五草五泥，苗廐共出三駒。

當中，第七場「一路順風」和第九場「真妙星」皆打王牌，配田泰安跑泥地1200米。

這對外籍騎練今季在同程暫合作七戰，取得四冠兩亞一第五，入Q率高達八成半。

第七場四班1200米泥地，「一路順風」兩捷皆在同程取得，路有專長。

此駒近四戰不勝有位，演出準繩，本身狀態長期見好，升班負輕磅好跑，仍具爭勝本錢。

第九場二班1200米泥地，「真妙星」季初跑同程沿途走外叠望空照贏，水準甚高。

如今賽前由田泰安試過泥閘，擺明不打無把握之仗，隨時殺出重圍。

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