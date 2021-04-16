莫雷拉被稱為「雷神」，除了因為精湛的騎功以外，另外他在陣上能人所不能的本領亦為人稱道。

當中令人印象深刻的是他在2015年11月14日策騎「首飾太陽」（已退役）時，在右手失掉馬鞭的情況下，他竟隨即用左手接回，反應之快令人拍案叫絕。

不過，雷神在3月28日田戰夥拍「路路醒」及「翡翠綠」時，皆在直路跌掉馬鞭，可謂老貓燒鬚。

幸好騎者在剛周日（11日）田草日馬將功補過，夥拍「路路醒」以大熱身份補中。

賽後此駒練馬師羅富全透露雷神為防再跌鞭，刻意戴上手套上陣。

周末（17日）跑沙田十場泥草日馬，雷神鍥而不捨地替「翡翠綠」主轡，角逐第四場四班草地1800米。

「翡翠綠」近四戰三度上名，上仗在騎者跌掉馬鞭的情況下，末段仍越追越近，可見本身在第四班有一定優勢，今場可望贏馬交代。

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