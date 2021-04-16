馬會首席受薪董事祁禮謙，今日（16日）發出通告。

受薪董事小組今晨向練馬師沈集成查詢，有關「八太子」於2021年1月22日在沙田參加試閘後的操練情況。

沈集成說，「八太子」於參加上述試閘後，左後腿持續有輕微不良於行的毛病，伴有背部疼痛。

他說，這導致在2021年1月25日至2月25日之間的一個月內，該駒有數天缺席操練。

由於該駒持續有毛病，因此他直至2021年3月25日才能讓該駒進行快操，但其後他曾安排該駒在從化及沙田馬場再進行四次快操。

沈集成續說，「八太子」自2021年4月9日返回沙田後，操練情況令他感到滿意。

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