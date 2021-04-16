《玄機解馬》第三季第33集，將在周五（16日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》開播。

一連幾集《玄機解馬》都請到女神級嘉賓，今集我哋請到藝人Gine Lin上節目啊！

雖然佢年紀輕輕，但已經有唔少主持經驗，口齒又伶俐，但其實佢好想做一個成功嘅演員，據聞仲會加盟《競馬Fact Check》！

但主持Dman又點會咁易放過佢呢？所以喺節目上面，即場準備咗一個測驗考考佢，到底佢嘅演技同轉數快唔快？

此外，碧霞老師亦會幫佢睇吓相，到底Gine係咪適合喺娛樂圈發展，喺馬圈又撈唔撈得掂呢？

想知Gine更多趣事，記得要留意今集《玄機解馬》啦！另外碧霞老師、DMAN同Gine都會提供周末（17日）沙田賽事心水馬。

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