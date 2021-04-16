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徐雨石善戰周六賽馬日 「明月千山」北上煥然一新 返港期望有好際遇

1小時前
徐雨石（右）與黎海榮季內合力贏過明月千山

徐雨石今季成績稍遜以往，不過經過短暫低潮後，表現已漸見回穩。

剛戰（14日）徐廐憑由黎海榮策騎的「如沐春風」爆冷勝出，練騎二人重新合作贏馬。

周六（17日）沙田賽事，這對華人練騎又有馬合作，那就是角逐第一場五班草地1200米的「明月千山」。

這匹五歲馬今季已取得一勝一位，屬五班賽台柱，有利他們聯手乘勝追擊。

徐雨石說：「『明月千山』今季五歲完全成熟，經過季初首三仗打穩陣腳後，終在一場五班1200米打開勝利之門。」

「此駒之後跑泥地欠佳，再跑贏馬路程又再發揮實力，跑得一席第三。」

「原本想安排此駒繼續出賽，可惜沙田五班1200米草地事實在太少。」

「畢竟馬兒已連拼幾場，便索性安排牠到從化作較輕鬆的操練，馬兒北上後耳目一新，體力良好。」

「始終評分漸高，寄望馬兒今場可遇好形勢，相信以其能力，仍有可爭之道。」

徐雨石在近三次周六賽事俱有馬贏，僅次於已連勝四次同類賽事的方嘉柏，絕對不能輕視。

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