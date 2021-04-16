下周三（21日）跑谷草九場夜馬，共有四位騎師停賽缺陣，分別有馬雅、巴度、史卓豐及周俊樂，潘明輝則停賽期滿復出。

第三班1200米（第一組）：「風雨駒」上賽在周俊樂胯下跑第六，今仗易配潘頓。

第三班1200米（第二組）： 「零距離」近兩戰在潘頓胯下打叠贏馬，升上第三班後轉由田泰安策騎，潘頓同場改策「以戰養戰」。

「壽臣」前兩仗配潘明輝獲一冠一季，上賽配賀銘年僅跑第十，今趟復由前者壓陣。

第三班2200米：「格萊美」上賽在郭能胯下跑第三，騎者已被罰停牌至季終，此駒今次由莫雷拉執韁。

「曈曨光彩」上次在馬雅胯下跑第三，今仗鞍上人停賽，帥權重新落入潘頓手中，人馬上季曾合作取勝。

第四班1200米：「勁加加」上賽在莫雷拉胯下搏失跑第二，今趟易配潘頓，莫雷拉則揀騎新勝的「紅鬃烈馬」。

第四班1650米（第二組）：「好運寶寶」上仗配郭能贏馬，騎者被罰停牌至季終，此駒改由莫雷拉操刀。

第五班1200米（第二組）： 「種福者」上次配郭能跑第三，他正值停賽到季終，此駒轉由潘頓發揮。

「常勝心」上賽配潘明輝跑第六，今趟騎師為何澤堯。

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