老牌馬主陣營「神駒」系余潤興（人稱余伯）家族，今年憑智利馬「勇戰神駒」奪得香港打吡第三名，成就不錯。

在打吡獲得一筆季軍獎金後，「神駒」系近期派馬上陣，仍不時跑獲前列名次。

其中，「勇猛神駒」共取冠亞各一，另有「超霸神駒」及「雪戰神駒」跑入前四。

周六（17日）舉行十場泥草混合賽，余潤興之子余國賢名下「協進神駒」將跑第六場三班泥地1200米。

「協進神駒」在1月17日跑三班泥地1650米，以4.75馬位不敵屬泥地怪傑的頭馬「超霸神駒」，並與另外兩匹泥地好手「平海飛星」及「天天精彩」在不足一個馬位內分勝負，證明本身擁有相當不俗的泥地性能。

雖然「協進神駒」今仗縮程跑1200米，但本身在英國服役時兩捷俱於同程，證明本身跑同程不會嫌短，甚至有機會借勢脫穎而出。

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