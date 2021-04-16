周末（17日）沙田賽事，莫雷拉之座騎實力頗強，第五場四班泥地1650米「雷霆戰駒」，連續兩仗泥地俱上名，今次雷神續騎，決心為此駒打開勝門。

莫雷拉受訪時說：「『雷霆戰駒』上仗在我胯下際遇不太好，排外檔（9檔）起步，僅以頭位之微不敵『恒駿寶駒』屈居亞軍，輸在欠運。」

「馬兒近期在泥地表現穩定，今仗排四檔起步，估計形勢較上場好得多，希望我可以為此駒收復前失。」

雷神早前曾表示，覺得「西利哥」及「路路醒」在他胯下輸得不值，翌仗立即為這兩駒贏馬補中，且看「雷霆戰駒」能否成為上述兩駒的翻版。

第二場三班草地1000米，蔡約翰馬房「張燈結綵」在港初出，此駒在從化返港後，兩試泥閘均由莫雷拉摸實，騎者表示對這匹蔡廐馬有一定期望。

莫雷拉說：「『張燈結綵』在泥地試閘表現理想，令我留下印象，牠在英國亦贏過草地賽事，蔡約翰認為不需要讓牠在草地進行晨操。」

「馬兒在泥地賽道晨操，讓牠提升狀態，我滿意牠目前的水準，此駒跑法簡單，擁有上乘速度，希望牠在港初出即有接近表現。」

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