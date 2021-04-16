日本馬壇近期不斷產生與女性相關的話題，引發馬迷熱議，不論人與馬亦然。

上周末（10日）在新潟競馬場舉行一項一捷或以上馬賽（泥地1200米），藤田菜七子與永島真奈美成功攜手跑入前兩名，造就日本中央競馬會（JRA）歷史上首次由女騎師串Q。

隨後舉行雌馬三冠首關櫻花賞，應屆兩歲馬后Sodashi以破場地紀錄時間奪魁，繼去年成為全球第一匹白毛一級賽冠軍之餘，今年更向日本三冠馬后發起挑戰。

雖然日本馬圈的女性勢力日漸壯大，但在門別競馬場則有一匹十歲雌馬再度改寫一項尷尬紀錄。

主角Dance Saber相隔逾五個月後在復出，然而表現並無好轉，最終在十匹參戰馬之中跑第八名，上陣203次仍未開齋，續創落敗數字新高。

雖然Dance Saber的連敗紀錄早已超越名駒「春麗」，但在馬迷心目中的形象卻不如後駒。

須知「春麗」在競賽生涯晚期經常被捧成熱門，其故事更被視為絕不放棄的最佳榜樣。

Dance Saber雖然亦連番引起當地馬迷討論，但知名度卻明顯不如「春麗」，連場皆是過百倍的大冷門。

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