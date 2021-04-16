周五（16日）快活谷舉行六組試閘，路程為1000、1200及1700米。

《蘋果》晨操專家積奇認為，第一組1700米苗禮德馬房之「拍馬難追」有好評價，此駒今次交由莫雷拉考驗，一放到底輕勝。

第二組蘇保羅馬房之「韋小寶」，剛勝後仍安排試閘工夫，今晨贏得輕鬆，相信稍後仍有目標，至於同組「極速奔馳」轉彎移出外檔，末段考驗反應滿意。

第三組「珍珠鳳凰」已加盟葉楚航馬房，近期交由莫雷拉主操，這課起步應聲彈出，但鞍上人立即扣住，直路鞭策考驗反應好，最終以第二名過終點，轉倉後進展相當理想。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199