羅富全馬房踏入4月份，已憑「快快有」、「西利哥」、「合約精神」、「大眾開心」及「路路醒」合共交出五Win。

現時羅廐有49Win在手，暫排練馬師榜第四，追至與排第三的沈集成馬房（50Win）相差僅一場頭馬，氣勢如虹。

今次（17日）周六跑日馬，設有十場泥草混合賽，羅富全委以重任予應屆冠軍騎師潘頓，馬房過半數參戰馬均由此子操刀。

特別要留意的是第三場「香音」、第六場「高友之星」及第七場「源源動力」這三匹泥地賽駒。

須知這對中外騎練季內暫合作四戰泥地，憑「逍遙自在」及「黃金甲」合共兩度贏馬。

賽前潘頓過檔幫「源源動力」試泥閘，鞍上人末段一鬆韁，此駒即直奔終點勝出，狀態顯然不差。

在上述有利條件支持下，馬主是建制派謝偉俊議員的「源源動力」，未嘗不可開齋兼助騎練合作再贏馬。

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