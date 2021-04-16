明日（17日）沙田跑馬，角逐第二場三班1000米的蔡廐生力軍「張燈結綵」，在港初出強配莫雷拉。

其馬主王經緯為「綵」系主要馬主王明澤的兒子，而「綵」系季內暫時賽績一般。

近期不少蔡廐初出新馬都有好表現，如「龍寶寶」、「勇闖」等均一出即勝，「張燈結綵」又是否馬房最新武器呢？

王經緯道出此駒名字的由來。

他說：「『張燈結綵』的名字由我一位好朋友所改，替此馬命名時，適逢我太太懷孕，所以我覺得這名字都幾貼切。」

「因為『燈』在中國傳統一直有喜慶、吉祥的象徵意義。」

「而『燈』與『丁』發音相近，自古以來『送燈』、『點燈』等，皆與生兒育女有着密切關係，以此為名真的適合不過。」

至於為何會與蔡約翰合作？

王經緯續道：「今次是我們一家人首度與蔡約翰合作，『張燈結綵』由我朋友挑選來港，經穿針引線後由練者過目。」

「結果他願意訓練此駒，就此促成了這次合作。」

「我對今仗都有少少期望，因為此馬早前試閘走勢不錯，但同場都有不少對手，所以都是抱住隨緣的態度。」

「其實對我來說，養馬最緊要開心，不需有任何壓力。」

王經緯最近添女，若然「張燈結綵」有好表現，王家便可雙喜臨門。

「張燈結綵」騎師莫雷拉表示，「張燈結綵」性格乖巧，具有速度，可望初出即有好表現。

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