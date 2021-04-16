近期手風轉順的希斯，四月次次有馬贏，周末（17日）沙田賽事，希斯將派出四駒上陣。

其中第四場四班1800米草地的「威闖」，上季曾勝田草1400米，此駒今季加盟希廐後，暫時未交出成績。

「威闖」最近表現越來越接近，今仗降落四班跑，希斯期望馬兒可以交出接近的表現。

希斯受訪時說：「『威闖』今季多次在三班跑得接近，狀態漸見勇銳，今仗降至四班，對手比之前弱，配見習生周俊樂，令希望幫到此馬發揮。」

另外，希斯又提到，第二場三班1000米草地「精彩勇士」跑直路賽路有根據，雖然對手甚強，仍希望可以借助潘頓的騎功，為此駒爭取最佳名次。

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