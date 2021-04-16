方嘉柏近七期都交白卷，繼續原地踏步，只得54Win排第二位，適逢今期沙田日賽在周六（17日）上演，相信是練者重開勝門的大好時機。

須知近四次禮拜六跑馬，方仔例有馬贏共獲七Win，似乎特別lucky，最近一次更於3月13日連中三元。

方廐周末共出七駒，第五場「兩全其美」、第九場「精靈勇士」和第十場「精彩非凡」俱惡氣十足，有望替馬房打破悶局。

第五場四班1650米泥地，「兩全其美」配田泰安三戰獲冠季殿各一，人馬合拍，狀態保持大勇之境，泥地性能超卓有望添食。

第九場二班1200米泥地，「精靈勇士」轉方廐後取得三冠一亞一季，表現脫胎換骨，三試泥閘兩度掄元，轉場亦合可期再下一城。

第十場三班1400米草地，「精彩非凡」上仗初跑同程後上入位，走勢出色，狀態越戰越勇，改配潘頓已屆交代時候。

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