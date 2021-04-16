周六（17日）泥草混合賽頭場五班1200米，來自鄭俊偉馬房的「金剛石」今次有條件幫馬房建功。

上仗在總場次384跑同班田草1400米，三甲馬「神期大帝」、「天地同心」及「都市神話」其後分別曾再贏或補中，後駒甚至連下兩城。

就連同場第六名「生生勝勝」隔一場配莫雷拉，亦可於同班同程，輕取跑第二的「合金之星」兩個馬位掄元。

至於當時同場跑第五的「金剛石」跟「生生勝勝」同樣負於頭馬「神期大帝」2.25馬位，除反映出前兩駒水準相若外，還證明前駒本身跑五班1400米確有一定實力。

就算這匹未勝馬今次排12檔起步，不利沿途取位，惟既然此駒跑同班同程有相當不俗的近績支持，今場亦有機會取得好成績。

至於季內總場次444跑四班田草1800米，第一、第三、第四、第五及第六名馬匹翌仗全部入Q，足夠確認該場長途賽屬第四班頂級水平。

該場亞軍「正本開心」以短距離負於翌仗升上第三班跑仍可入Q的「巴基之友」，前駒水準從中可見一斑。

此駒今次在C加3跑道排2檔起步，預期會大賺步速形勢兼慳腳程，加上復由兩捷最佳拍檔潘頓壓陣，足以成為全日賽事最佳馬膽。

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