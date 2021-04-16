周五（16日）快活谷馬場舉行六組草閘，由於疫情的關係，所有進場人士須遵守公共衞生保護措施。

包括在入場前接受體溫檢查及在場內佩戴口罩。到場的馬主不多，包括「多福」系馬主劉耀棠及「幸運」系馬主梁啟徽等。

「多福」系馬主劉耀棠到場，觀看「輗多福」試閘，並與希斯傾談良久。

「輗多福」在港三戰，首戰一出即勝，其後兩戰表現未如理想，今次試谷閘磨起狀態，相信馬房稍後或部署此駒在谷草再出擊。

至於「幸運」系馬主梁啟徽則到場睇兩駒，分別是蘇廐幸運冠軍團體名下的「幸運勇駒」，以及其子梁文謙的「幸運有您」。

梁啟徽的另一位兒子梁文鴻名下的「幸運精選」，已報爭周末（17日）第四場四班1800米草地，梁啟徽希望馬兒可以再下一城。

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