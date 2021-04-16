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參戰4月25日在沙田馬場舉行的冠軍賽馬日之日本代表馬匹「野田重擊」、「謀勇兼備」與「神業」已於周四晚上（15日）從日本飛抵香港。

另外，上月尾出爭杜拜世界盃日司馬經典賽（一級賽2410米）跑獲季軍的「唯獨愛你」，亦於今早（16日）從杜拜抵港。

此駒將聯同隊友「謀勇兼備」、「神業」出戰女皇盃（一級賽2000米），至於「野田重擊」則會列席主席短途獎（一級賽1200米）。

上述四駒安全抵埗，過程順利，各駒落機後亦顯得神采奕奕。

而今日下午時份，四匹日本代表馬隨即安排在隔離馬房外的沙圈踱步約廿分鐘，藉此舒展筋骨及適應環境。

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