周六（17日）田戰舉行五泥五草日馬，合共十場比賽，草地用C加3跑道。

先講講泥地賽，短途1200米方面，近三季跑過145場，而大熱門曾42度勝出，比率僅為29%，就算上名率亦只得61%。

其實泥地賽向來都不利大熱門，1650米亦一樣，近三季進行88場，大熱門曾24次勝出，比率低至27%。

周末第三場「天天精彩」、第五場「雷霆戰駒」、第六場「青心星」預計都會是大熱門，馬迷必須細心思考。

相比之下，草地賽大熱門成績標青得多，頭場草地1200米，近三季進行42場，大熱門贏過20次，勝出率高達48%，上名率更超過八成。

初步估計有良好近績支持的「帝豪精彩」，今次回配莫雷拉，好有機會成為大熱門，相信會有好表現交出。

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