田泰安剛周三（14日）谷戰憑苗禮德馬房「健康在望」贏馬，在周末（17日）沙田泥草地混合賽，騎練可望延續合作勝勢。

第七場四班泥地1200米「一路順風」，上仗在田泰安胯下報捷，可謂新勝猶勇。

田泰安受訪時說：「『一路順風』上仗贏馬姿態大把在手，雖然當時只是贏五班賽，但牠以往曾在第四班贏馬及上名。」

「『一路順風』今仗回師第四班磅位減輕，機會仍然樂觀。」

「此駒在港兩捷俱在沙田泥地1200米，路有專長，今季大熟大勇，有力再下一城。」

除「一路順風」外，田泰安另一匹苗廐座騎「真妙星」，將出戰第九場二班泥地1200米。

苗禮德曾大讚「真妙星」泥草皆宜，屬於力量型的肌肉馬，有幾分似已退役的前泥地王「積多福」，是苗禮德及田泰安今期另一爭勝希望。

田泰安又指出頭場五班1200米草地「醒目再臨」，跑田草較谷戰或泥地更為合適，馬房保養這匹七歲馬得宜，馬兒戰鬥力仍在。

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