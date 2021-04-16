見習騎師剩餘兩個，包括周俊樂及其師兄陳嘉熙。

周俊樂拜師前冠軍騎師韋達門下，今季表現騰飛，已勝出34場頭馬，有機會與師兄何澤堯（現有43Win）爭奪告東尼獎。

陳嘉熙轉投方廐後暫僅一捷，而且上陣機會不算太多，剛周三（14日）更加無份跑谷草夜馬。

明午（17日）他於沙田馬場恢復出賽，座騎雖只有四匹，但卻全屬實力馬，包括「元朗之星」、「獎金大王」、「軍力勁」及「是必飛飛」。

當中，頭三駒均曾勝出本身今次所跑的泥地途程，至於後駒迄今兩捷俱在這次所跑的四班1400米，全部可謂各有千秋。

「元朗之星」及「軍力勁」季內均未贏馬交代，幕後鬥志必堅。

「軍力勁」及「是必飛飛」皆屬容廐，此廐近況理想，有助陳嘉熙與容天鵬擦出合作勝利火花。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199