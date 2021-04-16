星期六（17日）沙田上演十場賽事，有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

第一場五班草地1200米，呂健威馬房「辣得驕」，季初曾在五班1400米跑第三，當時頭馬「明月昇輝」已退役，亞軍馬「紅磚勇士」季內贏四班賽，水準不俗。

「辣得驕」上仗由田泰安跑田草1400米，臨場是21倍冷門，閘前被瘋狂打到9.4倍開跑，跌幅高達55%，認真誇張，可惜此駒後上不及跑梗頸四。

今次「辣得驕」縮程跑田草1200米，回配季初策騎上名的波健士兼重配眼罩上陣，呂健威用盡方法，希望可為此駒爭取在港首捷。

第三場三班泥地1650米，文家良馬房「元朗之星」上季贏田草1400米，今季初同程入Q後，演出不似預期。

此駒剛戰作出新嘗試，初跑泥地1650米，臨場是19倍冷門，閘前注碼不斷湧入，最終打到9倍開跑，跌幅超過52%。

「元朗之星」用陳嘉熙也夠膽落飛，似乎有人早已洞悉到其泥地性能出色。

「元朗之星」結果跑第二，頭馬是季內兩勝泥地同程之「超霸神駒」，今次人馬再來，有力補中。

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