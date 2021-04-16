星期六（17日）跑十場沙田泥草日馬，從化兵數量非常多，其中兩匹特別值得研究。

第四場四班草地1800米，「正本開心」前季服役初出即勝，上季亦曾打叠勝出。

今季跑過七場，當中又以前仗不敵「巴基之友」跑第二，輸得最接近。

「正本開心」上仗跑第四後，曾短暫重上從化受訓，並在當地做過兩課快工夫。

此駒回港後再操兩課，今次重配贏馬功臣潘頓，足以左右大局。

第五場四班泥地1650米，「兩全其美」六戰草地賽全敗，上季在泥地1650米，由郭能打開勝門，證明本身泥優於草。

方嘉柏季內安排此駒集中火力跑泥地，結果由莫雷拉及田泰安各贏一場頭馬。

「兩全其美」剛勝後不久，即運往從化受訓，不但在當地試泥閘跑第二，而且曾在登山跑道拍跳練氣。

方嘉柏已失榜首一段時間，必圖盡快重響勝鼓，以免被主要對手蔡約翰進一步拋離。

「兩全其美」養精蓄銳回港作戰，有利本身完成連捷。

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