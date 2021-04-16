周末（17日）第三場博「香音」，睇外地賽績，近期跑三場1400米都係嫌短，不過又追得唔差，尤其上場拉士越追越勁，睇嚟評分減到過晒龍。

此駒母系跑膠沙地特佳，今次轉跑泥地兼增程係有根有據。加上三季只跑過十場，用得唔多，未交代馬強配潘頓，擺到明係恨贏。

「牽旺加富」場場搏輸但又輸唔遠，換季內泥地贏馬最多嘅田泰安，可以再追。

第八場「前進」升三班跑一場又落番四班，即安排用周俊樂抵銷番孭重磅，咁著數再部署縮番跑兩勝路程，擺明搏殺格。

「二雋」上場極快時間下跑第三，本身亦跑出快過三班標準時間，今次換上鬥後勁特佳嘅賀銘年，應該仲夠信心。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199