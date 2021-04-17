第六場第三班泥地1200米：「協進神駒」大前仗初跑泥地1650米得第四，今場（17日）練馬師再次安排跑泥，但選擇跑1200米，相信此程會比較合適，皆因嚟港前有贏1200米紀錄，相信應係目標所在。

昨日（16日）開飛10倍，5點輕輕落到9倍，現時5.4倍W，1.8倍位置。

墊底飛到位，現時呢個賠率，啱哂幕後胃口，睇飛今場可以一箸夾中。

「公証福將」評分比上季尾贏同程仲少一分，今場即安排跑番首本路程泥地1200米，兼重配贏馬拍檔賀銘年上陣，相信又係出擊嘅時候。

昨日開飛5.5倍，5點輕輕回上5.8倍，現時8.8倍W，2.6倍位置。

明顯有早飛，而位置飛亦相當重，睇飛今場必有三甲。

「文明之星」近三仗改跑同程泥地1200米試出彩虹，有贏有位。

昨日開飛4.7倍大熱，5點回上6.5倍，現時6.3倍W，1.9倍位置，早飛有，但有回飛跡象。

呢匹馬飛數硬淨啲，要留意臨場票數走勢，論馬入位當然晤難。

「忠誠駒」來港前曾經跑過泥地入圍，相信練馬師今場係有心安排。

昨日開飛22倍，5點輕輕落到19倍，現時30倍W，7倍位置。

早飛係唔算多，但相信臨場一定有飛落，由新騎師壓陣，一定唔會理你咁多必跑盡，今場隨時一鳴驚人都唔奇。

提供：9忠誠駒、8協進神駒、2公証福將、3文明之星

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199