希斯馬房四月旺勢持續，五個賽日保持未斷纜佳績。

今天（17日）沙田日賽「無心睡眠」為希廐延續贏馬紀錄。

第三場三班1650米泥地，「無心睡眠」前仗跑田草1400米已取得轉馬房後首場頭馬，五歲澳洲馬今仗轉戰泥地，除打破場地盲門數據之外，亦為名牌倉主今季回歸香港後，打造泥地首場頭馬。

而今季演出優異的梁家俊，亦憑此駒之勝，首度替希斯建功。

無獨有偶，今日首三場均由8號馬連番獲勝，暫時成為今戰旺門馬號。

第三場單Win及組合獨贏A3分別派134元及25.5元，二重彩派656元。

跑獲第二至四名馬匹為「天天精彩」、「電玩時代」與「牽旺加富」。

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