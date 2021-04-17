本來安排轉播來港受注的澳洲女皇伊利沙伯二世錦標，因賽事延遲一周舉行關係，加上與今天（17日）的香港賽馬日撞期，最終未能轉播。

結果由上屆盟主「加踏步」（Addeybb）在暫別澳洲前最後一次上陣的馬昆胯下蟬聯此賽冠軍。

「加踏步」反勝之前在蘭威錦標擊敗牠的「雍容爾雅」（Verry Elleegant），後駒今次配麥道朗落後0.5馬位，只跑得亞軍，而麥維凱執疆的「帶來勝」（Dalasan）則獲一席第三。

英國騎師馬昆總計今年在澳洲客串期僅得八場頭馬，不過能贏完伊利沙伯二世錦標才離澳返回家鄉，總算攞個尾彩。

「加踏步」與「雍容爾雅」稱得上是一對歡喜冤家，兩駒至今已在兩屆此賽，以及兩次於蘭威錦標合共四度串Q，當中「加踏步」獲三勝。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199