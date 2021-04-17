第十場第三班草地1400米：「禪勝寶駒」前仗贏田草1200米過程輕鬆，上場表現則不似預期。

今場（17日）轉戰1400米係合理安排，昨日（16日）開飛6.1倍，5點落到5.6倍，現時6.3倍W，2.3倍位置。

早飛相當強勁，續配何澤堯兼排到有利檔位起步，相信會有幫助，今場機會可秤高一線。

「幸福友善」今季自購馬上場初跑同程表現有驚喜，今次依然用波健士策騎兼有運排到一檔，相信對發揮會有幫助。

昨日開飛12倍，5點企住13倍，現時14倍，4.3倍位置，明顯係有墊底飛，睇飛係有信心。

「美麗精神」現時評分比起上季贏同程還小5分，相信已由迴旋餘地，用新騎師上陣鬥志更無須知懷疑。

昨日開飛11倍，5點回上18倍，現時9倍，3倍位置。

隔夜頭段時分，有早飛落咗，無可否認現時賠率比較冷，但成冷預佢一票無妨。

「精彩非凡」近仗表現穩定，今場轉用潘頓出擊，搏殺味濃。

昨日開飛4.8倍，5點輕輕落到4.5倍，現時4.5倍大熱W，1.8倍位置P。

睇飛有信心，睇吓潘頓可唔可以幫練馬師方嘉柏再次贏馬？

提供：3禪勝寶駒、12幸福友善、5美麗精神、1精彩非凡

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