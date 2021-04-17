第四場第四班1800米：「威闖」今季在三班跑表現不過不失，今場減夠分可落四班跑，形勢有利。

今場練馬師起用見習生周俊樂減磅上陣，擺明有心交代。

昨日（16日）開飛5.6倍，5點企住5.5倍，現時5.9倍W，2.1倍位置。

墊底飛到位，睇飛有信心今場贏馬。

「玩具達人」今季70分起步，直到上場減到58分跑田草1600米，跑入一席第三名，係季內首次上名。

今場增程跑1800米改用彭國年策騎，排到好位起步，相信今場可以再跑近多啲。

昨日開飛10倍，5點輕輕回上12倍，現時企住11倍W，3.9倍位置。

有早飛到位，有機再入三甲！

「幸運精選」今季表現出色，已贏兩次田草1600米。今場再跑長啲跑田草1800米，大前季只跑過一次落第。

今場練馬師有咁嘅安排，相信唔會係無的放矢。

昨日開飛23倍，5點落到17倍，現時15倍W，3.7倍位置。

早飛係唔算多，可能係擔心馬匹長力，但呢匹馬擅長放頭跑，只要跑道場地利前置嘅話，對呢隻馬有利，今場入三甲一啲都唔會出奇。

「紅衣震撼」大前仗跑1400米入位後，上場增程跑1600米，表現非常失望。

今仗練馬師再次安排增程跑1800米，睇下會唔會試出彩虹。

昨日開飛18倍，5點落到12倍，現時企住13倍W，3.7倍位置。

亦都係有墊底飛，今場有冷味。

提供：1威闖、3玩具達人、7幸運精選、8紅衣震撼

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