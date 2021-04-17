現排名騎師榜第二的潘頓今個月旺勢持續，騎者雖然於4月8日谷草之戰交白卷，但其四次賽事均獲進賬，暫時合計已贏八Win，現追至落後排頭位的莫雷拉16場頭馬。

今日（17日）沙田跑馬在天陰陰之下進行，潘頓繼上次日賽（11日）替兩匹處女馬「合約精神」（羅廐）與「吉利大勝」（高廐）打開勝利之門後，今次又為同類型分子取得突破。

第一場五班草地1200米賽事，由他策騎之容廐馬「合金之星」之前14戰只獲兩亞上名紀錄，人馬上仗於1400米首度合作即跑獲亞席。

今仗再接再厲，潘頓將「合金之星」留前鬥後發揮出上佳水準，末段從中檔殺上終取得服役生涯首捷。

練馬師容天鵬賽後說：「『合金之星』今場沿途有很多驚險的鏡頭，出閘慢一慢，入直路冇位，遲遲未能望空，形勢不太有利，幸而最後能夠取勝。」

「『合金之星』在港初出的一仗，跑得第二名，表現看似很驚喜，但其實該場對手不強，加上時間很慢，不能當做實力指標。」

「牠是匹很遲熟的馬，今季表現才上正軌，牠跑1200米及1400米也合適。」

第一場單Win及組合獨贏A1分別派56.5元及26元，二重彩派1,344元。

至於跑獲第二至四名為「陽明冠爵」、「金剛石」與「辣得驕」。

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