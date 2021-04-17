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沙田頭場「攻略」倚重一對縮程馬 尾場宜秤先潘頓座騎「精彩非凡」

2小時前

這天（17日）沙田頭場五班1200米草地可捧兩匹縮程馬，其中包括「睡眠攻略」。

這匹老牌未勝馬經常有重口毛病，今次重戴眼罩大幅縮程，不會無的放矢，亦應不會嫌路短，可憑級數克敵制勝。

另一駒為剛在1400米上名的「合金之星」，上仗潘頓留放一絕末段衝落唔多。

推算此駒目前仍以1200米最合，本身質素仍新，未嘗不可打破齋缽。

尾場三班1400米首選「精彩非凡」，上仗初跑同程在大局已定的情況下，追回一席第三。

今戰換上與方嘉柏破冰不久的潘頓，鬥志必堅，值得重視。

另選「禪勝寶駒」，這匹灰馬前仗閹後初出即贏1200米，上仗欠新鮮感下再跑，末段衝刺平平。

如今回師1400米有利無弊，可望有所作為。

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