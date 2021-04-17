這天（17日）沙田頭場五班1200米草地可捧兩匹縮程馬，其中包括「睡眠攻略」。

這匹老牌未勝馬經常有重口毛病，今次重戴眼罩大幅縮程，不會無的放矢，亦應不會嫌路短，可憑級數克敵制勝。

另一駒為剛在1400米上名的「合金之星」，上仗潘頓留放一絕末段衝落唔多。

推算此駒目前仍以1200米最合，本身質素仍新，未嘗不可打破齋缽。

尾場三班1400米首選「精彩非凡」，上仗初跑同程在大局已定的情況下，追回一席第三。

今戰換上與方嘉柏破冰不久的潘頓，鬥志必堅，值得重視。

另選「禪勝寶駒」，這匹灰馬前仗閹後初出即贏1200米，上仗欠新鮮感下再跑，末段衝刺平平。

如今回師1400米有利無弊，可望有所作為。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199