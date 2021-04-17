第二場第三班1000米：「志力同心」今季自購馬，上場跑同程田草1000米直路賽，跑入一席接近嘅第三名表現出色，本身在外地贏過直路賽。

今場再跑1000米，相信更有把握爭勝。

昨日（16日）開飛7.6倍，5點落到6.6倍，現時6倍W，1.7倍位置。

明顯有早飛到位，睇飛今場好有把握補中。

「勝意龍」今季自購馬初出，賽前操練積極，四試大閘表現出色，狀態到位，一切準備就緒。

昨日開飛12倍，5點企住12倍，現時13倍W，2.9倍位置。

有早飛支持，今場冷味十足。

「當家精神」今季初出爆冷贏同程一鳴驚人，跟手升上三班再跑同程，都能入圍，表現穩定。

一月中跑完後並再無上陣，但操練並無間斷。

今場再跑贏馬路程，相信又會跑得接近。

昨日開飛2.4倍，5點輕輕回上2.7倍，現時2.5倍W，1.3倍位置大熱。

估唔到早飛咁勁，睇飛好有信心今場再贏馬。

「張燈結綵」蔡約翰自購馬初出，賽前共試五課大閘，狀態越嚟越好。

今場即用雷神策騎，明顯好想一出即勝。

昨日開飛5.2倍，5點落到3.9倍，現時4.1倍W，1.7倍位置。

當然有早飛到位，睇飛有信心一出即勝，要兼顧。

提供：1志力同心、6勝意龍、8當家精神、2張燈結綵

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