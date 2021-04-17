今期（17日）賽馬日呈現太公分豬肉狀況，舉行完九場賽事之後，並無一份騎師贏得超過一Win，換言之由九位騎者瓜分了頭馬，形成騎師王要去到尾場才能分出勝負，七人仍有封王之機。

第九場三班1200米泥地賽，法國年輕好手賀銘年不讓同鄉彭國年專美，憑蔡約翰馬房「紅運大師」殺攤。

兩位法將攜手包辦130倍的第八口孖寶，後者於第八場勝出高伯新馬房「獨角寶寶」。

五歲德國馬「紅運大師」首次配上賀銘年即奏凱，今場頭馬亦屬騎師自停寶復出以來首Win。

第九場單Win及組合獨贏A2分別派92元及24.5元，二重彩派2,927元。

跑獲第二至四名馬匹順序是「新力寶」、「精靈勇士」與「勝利風範」。

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