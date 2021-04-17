第九場第二班泥地1200米：「真妙星」季內跑同程一攻而破，28倍爆冷贏馬，取勝姿態似難實易。

今仗（17日）再跑返泥地同程，改配田泰安上陣，賽前共試兩課泥閘走勢輕鬆，相信一切已準備就緒。

昨日（16日）開飛5.8倍，5點落到3.9倍大熱，現時4.1倍W，2倍位置。

早飛相當重，始終始終今場負磅有利，用田泰安騎更硬淨，應可再次贏馬。

「超能力」眾所周知跑同程泥地1200米超級準，今場改用周俊樂減磅，相信又會有上佳演出。

昨日開飛8.3倍，5點落到6倍，現時5.8倍W，2倍位置。亦見有相當多早飛支持，睇飛今場不勝有位。

「金鼓齊鳴」轉跑泥地兼強配潘頓，應該唔係試馬，賽前試一課泥閘輕鬆跟跑，睇走勢應該可適應泥地。

昨日開飛12倍，5點11倍，現時10倍W，3.3倍位置，有墊底飛，相信臨場票數會再熱啲，可留意跟進。

「紅運大師」上場跑泥地1650米，明顯路長，今場返首本路程兼改配賀銘年，應有機會再入前門。

昨日開飛5.4倍，5點回上6.4倍，現時落番5.9倍W，1.9倍位置大熱，睇飛係有信心，始終係泥地特佳之馬，今場入三甲冇難度。

提供：5真妙星、1超能力、3金鼓齊鳴、2紅運大師

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