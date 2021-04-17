騎師在綠茵場上的贏馬英姿，一向威風凜凜，所以有唔少騎師二代，見到老豆在跑道上咁型，都封佢做偶像。

而大個後都會選擇走阪阿爸條路做騎師，好似現時在港騎緊的史卓豐，當年其父史科菲在港騎得唔錯。

還有在澳洲，如羅理雅之子金寶、勞愛德之子Jaden等都已成為見習騎師，近期還有柏寶都話自己個仔想做騎師。

至於香港冠軍騎師潘頓，佢就有一對仔女，依家佢哋仲好細個，將來會唔會做騎師真係冇人知。

不過早前潘頓同太太就帶一對仔女去騎馬，其子Cash騎小馬似模似樣。

究竟將來佢會否有興趣成為騎師，真的要多年後才知了。

撰文：關志彬

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