第八場第四班草地1400米：「前進」落番四班跑贏馬路程，用周俊樂減磅上陣，大有虎入羊群嘅感覺。

昨日（16日）開飛22倍，5點落到16倍，現時再落到11倍W，2.9倍位置。

早飛越賣越多，睇飛有信心，相信臨場賠率會再熱啲，今場可以贏哂。

「飛天劍」評分由季初72分，減到今場59分可落第四班上陣，立即報跑贏馬路程田草1400米，應有機會再上名。

昨日開飛16倍，5點回上20倍，現時23倍W，6倍位置。

早飛唔算多，要留意臨場呢匹馬有冇票數落，但論馬喺四班跑同程係有着數。

「秒秒精彩」上場轉跑泥地短途都能上名，證明馬匹狀態持續。今場重跑田草1400米改配田泰安，排到2檔起步，對呢匹馬嚟講有利。

昨日開飛6.8倍，5點企住6.6倍，現時6.1倍W，2.1倍位置。

墊底飛到位，睇飛今場有信心，相信臨場會再熱啲，但點都會預佢一票。

「皇龍福將」搵到潘頓策騎，相信會搏盡，昨日開飛9倍，5點落到6.4倍，現時6倍W，2.4倍位置大熱。

早飛浸浸落，相信臨場好大機會再熱啲，但無論如何都要兼顧。

提供：1前進、2飛天劍、6秒秒精彩、5皇龍福將

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199