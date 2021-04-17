第五場第四班1650米泥地：「兩全其美」今季出賽八次全跑泥地，全入獎金名次，表現相當出色。

上場贏泥地1800米一攻而破，今場跑返1650米應冇大問題。

昨日（16日）開飛5倍，5點回上7倍，現時7.8倍W，2.3倍位置。

雖然今場要負頂磅上陣，但曾經負132磅贏過，相信唔會有太大影響，今場取勝機會依然高。

「勁得手」過往只贏過泥地1200米，今場練馬師安排增程跑泥地1650米，過住跑過一次落第。

今場潘頓再次策騎，排到有利黃金一檔，相信對馬匹爭勝機會提高。

昨日開飛5.4倍，5點回上10倍，現時6.7倍W，2.4倍位置。

早餐飛有但唔算特別多，不過今場排位有利，有三甲嘅。

「榮冠大道」今季贏過泥地1800米，跑1650米都有上名紀錄，近三仗跑草地表現麻麻，今場重跑泥地相信又有機會跑入前四。

昨日開飛28倍，5點輕輕落到25倍，現時16倍W，5倍位置。

又係早餐飛唔算多，但馬匹泥地實力突出，求入一席唔難囉。

「愛馬劍」今季跑泥地同程1650米試出彩虹，跑三次有贏有位。

今場繼續安排跑同程，繼續用見習生周俊樂減磅上陣 ，排位比上場好，相信今場依然會有接近嘅演出。

昨日開飛3.8倍大熱，5點輕輕回上4.2倍，現時4.5倍W，1.7倍位置。

早飛到晒位，睇飛今場好有信心再入凱旋門。

提供：1兩全其美、4勁得手、8榮冠大道、2愛馬劍

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