韋達在今午（17日）沙田日馬大舉出擊，頭場「陽明冠爵」以頸位之差由潘頓策騎的頭馬「合金之星」屈居亞軍。

練者在第二場三班1000米隨即捲土重來，臨場落飛至兩倍的大熱門「當家精神」在何澤堯胯下後上一攻而破，力挫夥拍潘頓的「精彩勇士」高奏凱歌，韋達向後者報回一箭之仇。

「當家精神」連同今仗三戰田草直路賽不勝有位，雖然賽前因呼吸系統感染一度缺課，不過經過馬房悉心打理後已擺脫傷患困擾，並藉此征服三班賽。

韋達說：「『當家精神』早前肺部有很多濃痰，我運往牠前往從化休養，馬兒休息後健康回復正常。」

「牠雖然身型細小，但鬥心很強。」

「我會讓牠小休，不會安排牠勤拼，下仗有可能增程跑1200米，一切要看賽程而定。」

第二場單Win及組合獨贏A1分別派20及15元，二重彩派102元。

第二至四名順序為「精彩勇士」、「八卦」及「志力同心」。

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