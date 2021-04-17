見習騎師陳嘉熙今年一月由羅富全改投方嘉柏門下，雖然與新師傅交出兩捷，不過尚未曾與外線馬房有交收。

不過今午（17日）第六場三班泥地1200米，陳嘉熙策騎葉廐快馬「獎金大王」一放到底，以短馬頭位之先氣走師傅方嘉柏馬房「青心星」贏馬，取得季內第四Win。

方嘉柏馬房「兩全其美」及「青心星」皆以短距離屈居亞軍，導致馬房自3月21日憑「達心星」奪得香港打吡冠軍後便守齋至今。

陳嘉熙轉為拜師方嘉柏後成績雖略有好轉，不過座騎支持仍然甚少，在剛周三（14日）谷夜更坐冷板凳，今戰可謂一吐烏氣。

第六場單Win及組合獨贏A3分別派59及21.5元，二重彩派418元。

第二至四名順序為「青心星」、「協進神駒」及「文明之星」。

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