今天（17日）在澳洲蘭域馬場上演的草上女皇錦標，此項一級賽草地1600米賽事，因今日沙田有日馬賽事舉行關係未能作越洋轉播受注。

賽事雖然無得轉播，但戰情卻非常之緊張；由貝湯美所策騎的「一塵不染」（Nettoyer）在前半程後列馬林當中守好位，轉彎入直路後卻越衝越勁，在外叠如飛殺上，以頭位之微力擒麥維凱座騎「投機法寶」（Probabeel）奪冠。

跑獲第三名是老將薄奇能的Quantum Mechanic。

「一塵不染」上年贏得唐加士打一哩賽後出戰此賽跑得第12名的失望成績，今年捲土重來終回復水準，可算吐氣揚眉。

今番奪魁，亦為此駒服役以來第二場一級賽冠軍。

而「一塵不染」可稱得上是「蘭域之王」，事關本身五勝分級賽，包括其餘三勝三級賽，皆在這個馬場揚威。

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