今午（17日）沙田日馬不論草地抑或泥地，前領馬皆佔盡優勢。

繼第四場「幸運精選」、第六場「獎金大王」、第七場「紅海福星」後，第八場四班1400米同樣由放頭馬勝出。

「獨角寶寶」在彭國年胯下一放迄終，氣走臨場落飛成為大熱門的「皇龍福將」，摘下在港服役第二捷。

高伯新馬房六歲愛爾蘭自購馬「獨角寶寶」似乎與法國籍騎師特別合拍，須知兩次贏馬的鞍上人巴度及彭國年皆是法籍猛將，相反其餘19戰由其他國籍的騎師策騎，僅跑一席第三名。

另外，「獨角寶寶」兩次贏馬皆在周末賽事，並以超過十倍的冷門身份贏馬。

第八場單Win及組合獨贏A3分別派127及26元，二重彩派511元。

第二至四名順序為「皇龍福將」、「二雋」及「進優自在」。

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