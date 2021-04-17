每逢筆者遇到新朋友，對方總會喜歡伸出雙手說：「碧霞老師贈我兩句」。

掌相會隨着時間而有所變化，食指下的位置為「木星丘」，若飽滿有彈性，便代表此人天生財運不俗，事業進展良好。

此外，若木星丘出現井字紋，即食指下有井字之紋路，則可代表此人未來會有一定的社會地位，事業運勢良好，在社會上有很大的影響力，容易得到別人信任和支持。

其人一生運勢順遂，不需要為柴米油鹽而苦惱，可擁有別人擁有不了的財富。

人生的起點比較高，可靠自己的能力獲得成功，再配合與眾不同的想法及眼光，可輕易抓住機遇。

今期（17日）財位位於東北，可以以三區來劃分，港島區的北角及太古城；九龍區的鑽石山及彩虹；新界區的大埔均屬該區財位。

沙田第三場三班泥地1650米「平海飛星」，同程賽事可謂跑慣跑熟，曾獲一冠三亞一季的佳績。

季內總場次352場，當日「平海飛星」排大外檔12檔出閘，一開始應聲彈出，全程走二叠第二位，直路被「超霸神駒」拋離，最後仍能跑第二。

「超霸神駒」上仗升上第二班作賽亦有第三名，今仗「平海飛星」排4檔起步，有望帶給大家好運。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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