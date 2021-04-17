是日（17日）在沙田馬場跑畢十場賽事，各場賽後報告亦已由馬會發佈。

整日賽事都無騎師被罰停賽，惟巴西籍的波健士在第四場四班草地1800米，策騎沈集成馬房「美活人生」的方式，卻被馬會競賽董事小組抽秤。

馬會賽後報告指出：小組就波健士於過了1600米處後在一段不短的途程上策騎「美活人生」的方式展開研訊。

賽後在聽取了波健士及練馬師沈集成的證供後，小組押後此宗研訊至另訂日期舉行。

「美活人生」在今次1800米草地賽，後上不及跑第二，負於頭馬「幸運精選」（容天鵬馬房）0.75馬位。

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