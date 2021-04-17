周六（17日）沙田舉行五草五泥賽事，草地用最狹窄之C加3跑道，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.72，今日將不會進行壓地。

泥地則掛濕慢地牌，硬度計指數為8.42。

睇番最近3月13日同一移欄賽事，雖然有「順勢贏」及「心中有馬」居中後上勝出，但其餘頭馬均守於前列位置建功。

例如「紅旺」放頭帶到，另外「嘉應之星」守包廂位贏馬，故此具前速馬匹仍須秤先。

今戰列陣馬中，第八場「進優自在」是全場唯一曾於田草C加3欄入Q之參戰馬，而尾場「神駿馬車」跑田草C加3欄一次即勝，兩駒重遇福地有力爭勝。

天文台預測今天將會持續有雨，今次草地賽事僅有第十場「快馬飛馳」在變化地贏過，另外第一場「帝豪精彩」、「葵涌精英」、第二場「八卦」、第四場「幸運精選」、第八場「是必飛飛」、「進優自在」及第十場「醒目勇駒」則在變化地有上名紀錄。

至於泥地方面，馬會曾於剛周二（13日）進行翻土工程，預期場地狀況與3月31日相似，當日逾半頭馬守前三位入直路勝出。

其中，「威武承傳」及「中華威威」放頭帶到，所以第三場「元朗之星」、第五場「愛馬劍」及第六場「獎金大王」等擅跑泥地之前置馬可優先留意。

第三場「八太子」、「平海飛星」、「雙天至尊」、第五場「勁得手」、第六場「公証福將」、「夢幻人生」、第七場「陽明滿滿」、「紅海福星」、第九場「紅運大師」均曾勝出濕泥賽事，屆時機會可秤高一線。

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