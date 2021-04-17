於剛周三（14日）谷草夜馬分別憑「成功星駒」（騎師波健士）及「發贏喜」（希斯馬房）爆冷贏馬的霍利時、薛恩，今戰合作勝出「團結一致」，再製出冷Win，騎練雙方各自打叠連贏兩日。

今仗之前，五歲南非自購馬「團結一致」來港後跑過15仗均未勝，但本身最近配上莫雷拉、蘇銘倫等好手出戰，近五戰均跑得獎金名次。

「團結一致」今天（17日）出爭第五場第四班1650米泥地，留力後上一攻而破，初配薛恩人馬即擦出火花，卒之取得在港首Win。

霍利時賽後說：「『團結一致』跑泥地1650米比1800米更好，事實上牠在泥地一向表現很忠心準繩，今場薛恩發揮出色，應記一功。」

第五場單Win及組合獨贏A2分別派140.5元及34元，二重彩派1,253元。

跑獲第二至四名馬匹為「兩全其美」、「愛馬劍」與「嘉才」。

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